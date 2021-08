Sorteggi Champions League 2021-2022 LIVE: la composizione dei gironi

Sorteggi Champions League 2021-2022 LIVE: inizia ufficialmente la fase a gironi della massima competizione europea

Oggi a partire dalle 18, a Istanbul, andrà in scena i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2021/22. Inter, Juventus, Atalanta e Milan sono in attesa di scoprire in quale girone finiranno e chi dovranno affrontare per accedere agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Sorteggi Champions League 2021-2022 LIVE:

Aggiornamenti a partire dalle ore 18.00

GRUPPO A:

GRUPPO B:

GRUPPO C:

GRUPPO D:

GRUPPO E:

GRUPPO F:

GRUPPO G:

GRUPPO H:

Le fasce di sorteggio:

Prima fascia:

Chelsea

Villarreal

Manchester City

Atletico Madrid

Inter

Bayern Monaco

Lilla

Sporting Lisbona

Seconda fascia:

Real Madrid

Barcellona

Juventus

Manchester United

Psg

Liverpool

Siviglia

Borussia Dortmund

Terza fascia

Porto, Ajax

Lipsia

Atalanta

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Salisburgo

Besiktas

Quarta fascia:

Bruges, Young Boys

Milan

Malmoe

Wolfsburg

Dinamo Kiev

Monaco

Sheriff Tiraspol

Regole del sorteggio:

Le squadre saranno divise in quattro fasce. Nessun club potrà affrontare un’altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro o più rappresentanti, si procederà a due abbinamenti, che si basano sui palinsesti televisivi e saranno confermati prima del sorteggio.

Le date della fase a gironi:

Prima giornata: 14/15 settembre

Seconda giornata: 28/29 settembre

Terza giornata: 19/20 ottobre

Quarta giornata: 2/3 novembre

Quinta giornata: 23/24 novembre

Sesta giornata: 7/8 dicembre

Dove seguire il sorteggio:

Il sorteggio va in scena giovedì 26 agosto, con inizio fissato alle 18. Gli appassionati potranno seguirlo su Sky Sport 24 (canale 200 del satellite) e in chiaro su Canale 20.