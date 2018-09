Dopo la sosta le grandi non steccano, tranne il Milan: 3 ko negli ulitmi 3 anni

Napoli e Juve sono le squadre che hanno dato più giocatori alle Nazionali, ma negli ultimi 3 anni il Milan ha sempre perso dopo la prima sosta

Sosta per le Nazionali? Mica tanto. Di sicuro i giocatori non si sono fermati e riposati. Nations League, Under 21, Coppa D’Africa e amichevoli. In ogni parte del globo i calciatori delle squadre italiane hanno corso, sudato e faticato mettendo minuti nelle gambe. Tanti ma non tantissimi, per fortuna delle big. Anche se pure stavolta il «virus Nazionale», la maledizione che colpisce tramite infortunio, ha tolto di mezzo Chiriches del Napoli, rallentato Cutrone, spaventato Pjanic, Vrsaljko, Mertens. E si ricomincia di corsa. Di corsissima, anzi. Per tre settimane il calendario è pieno. Si gioca ogni tre giorni. Massima attenzione per il Milan.

La sosta dopo due o tre giornate è ormai abitudine come è abitudine che il Diavolo stecchi la partita successiva al primo stop per le Nazionali. La storia parla di tre sconfitte nelle ultime tre stagioni, e non banali: 0-1 nel derby nel 2015-16, 1-4 all’Olimpico contro la Roma, l’inizio dei guai per Vincenzo Montella. L’ultima vittoria è vecchia di quattro anni, quel 5-4 a Parma con indimenticabile gol decisivo di Menez con il tacco. La trasferta a Cagliari è da bollino rosso, insomma, anche considerando i 1.306’ giocati dai rossoneri con le nazionali. Il tributo più pesante in termini di minutaggio lo paga però il Napoli di Ancelotti. Vero che perso Chiriches, ma il romeno non è un titolare, e Zielinski torna rinfrancato dal gol agli azzurri. Nelle ultime due stagioni, il Napoli ha ripreso con un doppio 3-0 (a Palermo e Bologna), il bilancio parla anche di un 2-0 all’Atalanta, un 2-2 a Empoli il primo anno di Sarri e un inciampo in casa con il Chievo.

E la Juve? I veronesi, tre anni fa, fermarono allo Stadium la Juve, in una marcia post-sosta che dice tre vittorie e due pareggi. Allegri ha comunque spedito ben 14 giocatori nelle rispettive Nazionali Ma Matuidi si è preso la festa da campione del mondo, Dybala ha visto più panchina che campo. Ancora meglio va a Roma, Inter e Lazio a cui la sosta spaventa davvero poco: 4 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 5 anni. Tutte e tre hanno un carico atletico inferiore alle altre quanto a minuti giocati, e qualche gol in più: Perisic e Keita per i nerazzurri, Dzeko, Manolas e Schick per i giallorossi. Simone Inzaghi, infine, ritrova intatto il suo drappello ridotto: Milinkovic ha giocato poco più di mezza partita su due, Badelj non ha partecipato alla disfatta croata. Ora tutti pronti per il tour de force.