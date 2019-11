Southgate: «Inaccettabili i fischi a Gomez» – VIDEO

Southgate, le parole del tecnico dell’Inghilterra alla fine della gara vinta per 7-0 contro il Montenegro

Un vittoria dilagante quella di ieri per l‘Inghilterra. Ma il tecnico degli inglesi Southgate in conferenza stampa è tornato sui fischi riservato a Gomez. Ecco le sue parole.

«Tutta la squadra è dispiaciuta per i fischi a Gomez. La squadra è unita, remiamo tutti dalla stessa parte. Non c’è nessuna versione diversa da quella ufficiale. Siamo un gruppo unito e la questione è stata chiusa giorni fa. Gomez non ha fatto nulla di sbagliato. Nessun giocatore della nazionale inglese dovrebbe mai essere fischiato quando indossa questa maglia, mai. Tutta la squadra è molto dispiaciuta per quei fischi».