Southgate racconta: «Non volevo diventare ct dell’Inghilterra per questo motivo»

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato a Raise your Game su Youtube. Queste le parole riportate da Ilposticipo.it.

CONVOCAZIONI – «Qualche anno fa non volevo la panchina dell’Inghilterra proprio per questo motivo. Ho visto le conseguenze di quelle scelte sui CT precedenti e sulle loro famiglie. E quindi quando i miei figli erano più piccoli non volevo che dovesse succedergli qualcosa del genere. Ho sempre amato giocare per i club, ma se qualcuno da piccolo mi avesse chiesto il mio obiettivo avrei risposto ‘giocare con l’Inghilterra’. È il massimo: la maglia, lo stemma, Wembley… Mi ricordo quando mi hanno convocato la prima volta, sono arrivato all’hotel e nella mia stanza c’era il completo da allenamento. Me lo sono messo davanti allo specchio e ancora oggi quando lo indosso provo la stessa cosa: un orgoglio incredibile».