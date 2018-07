La Spagna è la prima squadra dal 1966 a realizzare più di mille passaggi in una partita della Coppa del Mondo

La Spagna può contare su una qualità che poche altre Nazionali possono vantare in questo Mondiale 2018. Gli iberici sono conosciuti per un gioco basato su una fitta rete di passaggi, il cosiddetto tiki taka. Nel match contro la Russia questa filosofia è stata portata all’esasperazione anche se non è servita a portare la squadra di Hierro ai quarti. La Spagna è diventata la prima squadra a realizzare più di mille passaggi in una Coppa del Mondo (1114) dal 1966. Il giocatore che ha passato più volte il pallone con successo è stato Sergio Ramos (141). Non solo, in 33 delle ultime 34 partite giocate dagli spagnoli tra Mondiali ed Europei questi hanno ottenuto più del 50% di possesso palla. Gli iberici hanno raggiunto una percentuale inferiore (46%) nella finale contro la Germania agli Europei di Austria e Svizzera del 2008.