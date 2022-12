Spagna, la federazione aspetta le dimissioni di Luis Enrique

Dopo l’eliminazione agli ottavi contro il Marocco, la federazione spagnola si aspetta le dimissioni di Luis Enrique da ct

C’è grande delusione in Spagna dopo l’eliminazione contro il Marocco e la federazione adesso si aspetta che il ct, Luis Enrique, faccia un passo indietro.

A riferirlo è Marca, che citando fonti interne alla federazione spagnola, riportano un generale malcontento dopo l’eliminazione dai mondiali, indicando come: «Siamo allo stesso punto del 2018» e «Da quei giorni a oggi non ci sono stati miglioramenti, e ci ritroviamo allo stesso punto» e che quindi «La fiducia nel ct non è più la stessa».

Intanto le furie rosse fanno il loro rientro a casa, o per lo meno parte della squadra. Come riportato da Mundo Deportivo infatti, metà squadra è partita questa mattina alla volta di Madrid, mentre il resto del gruppo, del quale fanno parte Jordi Alba, Asensio, Carvajal, Morata, Koke, Marcos Llorente, Carlos Soler, Robert Sánchez, Azpilicueta e Rodri hanno deciso di ricongiungersi che le proprie famiglie e volare separatamente verso la Spagna.