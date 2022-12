Il Marocco fa la Storia, la Spagna la ripete

Il Marocco è nella storia: la nazionale africana ha battuto la Spagna e si è qualificata per i quarti di finale della competizione

Con il passaggio ai quarti di finale grazie a rigori calciati bene a differenza degli avversari che non ne hanno segnato uno, il Marocco ha fatto la Storia. Solo una volta, nel 1986, era arrivato agli ottavi di finale, ma era stato superato dalla Germania. Stavolta, invece, arriva ad aggiungere il suo nome alle altre africane approdate ai quarti: Camerun (1990), Senegal (2002) e Ghana (2010).

La Spagna, al contrario, la Storia la ripete. Esattamente come 4 anni fa esce ai rigori. In quel caso era stata la Russia e a sbagliare dal dischetto in quel caso erano stati Koke e Aspas. Stavolta la frittata è stata completa: Sanabria, Soler e Busquets non sono riusciti a trasformare il tiro.