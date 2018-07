Spagna-Russia è la prima partita di un Mondiale in cui è stata effettuata la quarta sostituzione. Il cambio per i padroni di casa è avvenuto nei tempi supplementari

La Spagna è stata clamorosamente eliminata dalla Russia ai calci di rigore. Il tiki taka iberico non è bastato a scardinare la difesa dei padroni di casa che sono riusciti a portare il risultato sull’1 a 1 fino ai tempi supplementari. La selezione spagnola sarà certamente delusa da questa inaspettata sconfitta ma può consolarsi col fatto di essere entrata nella storia. Spagna Russia è infatti la prima partita in cui è avvenuta la quarta sostituzione prevista per i tempi supplementari, nuova regola introdotta a partire da questa Coppa del Mondo. Al 97′ Erokhin ha infatti sostituito Kuziaev dopo che durante il match erano stati effettuati altri tre cambi.