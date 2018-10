Vrsaljko in SPAL-Inter corregge la decisione del’arbitro ammettendo di aver toccato il pallone. Antenucci lo ringrazia per la sportività

Grande esempio di sportività per Sime Vrsaljko in SPAL-Inter. Il difensore nerazzurro colpisce il pallone con la testa su calcio d’angolo mettendolo fuori dal campo ma inizialmente l’arbitro assegna rimessa dal fondo per gli ospiti. Il croato però ammette che l’ultimo il tocco è suo e il direttore di gara cambia la propria decisione. Per questo gesto il capitano avversario Mirco Antenucci lo ha ringraziato. In questo momento l’Inter conduce la partita per 1 a 0 grazie al gol di Icardi, che mette il pallone in rete dopo un evidente tocco di mano di Djourou.