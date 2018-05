Inter, parte l’operazione Spalletti 2021: i dettagli

L’Inter vuole ripartire da Luciano Spalletti. L’allenatore nerazzurro ha un altro anno di contratto ma rinnoverà fino al 2021

Con o senza Champions, Luciano Spalletti rimarrà alla guida dell’Inter. L’allenatore nerazzurro resterà al comando della truppa nerazzurra anche in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione in Champions. I nerazzurri hanno lottato fino alla fine, sono ancora in corsa, e in caso di un passo falso della Roma ma soprattutto della Lazio, potrebbero approfittarne. Ora i punti di distacco sono 4 ma l’Inter spera di accorciare sui biancocelesti per poi giocarsi tutto nello scontro diretto all’ultima giornata.

Comunque vada a finire, Luciano ha il posto garantito. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha convinto la dirigenza e la proprietà e sarà confermato sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione. L’Inter in questo campionato ha gettato le basi per il futuro e il nuovo ciclo ripartirà da Spalletti. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2019 e rinnoverà molto presto fino al 2021. Squadra rivalutata e interismo risvegliato: questi i meriti principali di Spalletti. L’Inter, dopo il Triplete, ha cambiato 11 allenatori, Suning vuole continuità e confermerà l’allenatore. Presto ci sarà l’incontro con Ausilio per parlare dei dettagli ma il rinnovo è pronto.