Spalletti sicuro: «Brava Juve, ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…»

Spalletti a Sport Mediaset: “Bravi, ma il leone vero dà tutto anche contro il topolino”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida tra Juventus e Udinese, analizzando la prestazione dei suoi e fornendo spunti sul lavoro quotidiano e sul futuro del gruppo.

Prestazione della squadra

Secondo Spalletti, la sua squadra ha disputato una partita discreta: «Abbiamo giocato bene e fatto abbastanza tutto in maniera equilibrata. Quando affronti squadre con forza fisica e gamba il pericolo c’è, ma siamo riusciti a restare concentrati e ci siamo creati occasioni importanti». L’allenatore sottolinea la necessità di migliorare la gestione dei momenti chiave: «Ci sono stati episodi che avremmo potuto sfruttare meglio. A livello di ambizioni dobbiamo imparare a gestire completamente le partite, mantenendo la giusta cattiveria».

Il concetto del leone

Spalletti utilizza una metafora chiara: «Il leone vero mette tutta la sua forza anche contro il topolino. Se poi non arriva l’episodio favorevole come un rigore, devi comunque avere la capacità di segnare un altro gol».

David e Openda

Sui due attaccanti centrali, Spalletti è chiaro: «David e Openda hanno caratteristiche complementari. David si esprime al meglio dentro l’area, gestendo palloni difficili e con un buon impatto fisico. Openda è più bravo in profondità. Si compensano a vicenda e ci fa piacere che siano in buone condizioni».

Ritorno a Napoli

L’ex tecnico del Napoli non nasconde l’emozione: «Tornerò a Napoli con sentimenti forti. Ho tanti amici e bambini che mi aspettano. Non conterà tanto l’accoglienza, ma ciò che sento verso questa città e la sua gente».

Il progetto tattico

Infine, Spalletti parla del calcio che vuole proporre: «Qui ci sono giocatori di qualità e grande disponibilità. È un gruppo eccezionale. Stiamo ancora migliorando, soprattutto nella gestione del possesso palla, ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo una squadra completa che deve imparare a controllare i ritmi, fare il palleggio giusto e ridurre la fatica nelle corse continue».

Con queste dichiarazioni, Spalletti ribadisce il suo approccio pragmatismo e ambizioso, puntando a far crescere squadra e singoli in vista delle prossime sfide.

