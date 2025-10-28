Spalletti-Juve, trattativa che entra nel vivo. Fumata bianca a breve? - Calcio News 24

Spalletti-Juve, trattativa che entra nel vivo. Comolli tenta il grande colpo

La trattativa Spalletti-Juve torna al centro della scena e agita il mondo bianconero. Secondo quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già avviato contatti con Luciano Spalletti per sondare la sua disponibilità a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora. Dopo un primo approccio informale, ora il club torinese sembrerebbe pronto a muoversi concretamente per riportare in Serie A l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il nome di Spalletti non è nuovo negli ambienti juventini: la società avrebbe individuato nel tecnico toscano il profilo ideale per rilanciare una squadra che, dopo un avvio di stagione altalenante, ha bisogno di ritrovare gioco, identità e fiducia. L’operazione Spalletti-Juve nasce dunque dalla convinzione che la sua esperienza e la sua capacità di valorizzare il gruppo possano rappresentare la chiave per un cambio di marcia immediato.

Tuttavia, la trattativa non è priva di ostacoli. Sempre secondo quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe proposto a Spalletti un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo, mentre l’allenatore preferirebbe un accordo più duraturo, che garantisca continuità e una prospettiva di lavoro a medio termine. La dirigenza bianconera, impegnata anche a gestire alcune situazioni contrattuali delicate, starebbe valutando attentamente come impostare la proposta definitiva per chiudere l’operazione Spalletti-Juve nel modo più equilibrato possibile.

Da parte sua, Spalletti sembra intrigato dall’idea di tornare in panchina in un club prestigioso come la Juventus. Dopo l’esperienza alla guida dell’Italia, conclusa tra luci e ombre, il tecnico avrebbe manifestato la volontà di rimettersi in gioco in un contesto ambizioso e competitivo. L’idea di prendere in mano una squadra ricca di talento ma ancora alla ricerca di equilibrio rappresenta per lui una sfida stimolante.

Il progetto Spalletti-Juve non riguarda solo un cambio tecnico: si tratta di una possibile rifondazione sportiva, di una scelta strategica volta a rilanciare l’intero ambiente. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra le parti per definire i dettagli economici e le tempistiche dell’eventuale accordo.

La Juventus, dal canto suo, vede in Spalletti il simbolo di una rinascita possibile. Se l’intesa verrà trovata, l’unione Spalletti-Juve potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo, capace di riportare entusiasmo, organizzazione e mentalità vincente in casa bianconera.