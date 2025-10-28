Spalletti Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. Le ultimissime sull’approdo del tecnico toscano in bianconero. Ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca

Spalletti Juventus, il tecnico toscano è sempre più vicino a sedersi sulla panchina bianconera. La fumata bianca è attesa entro giovedì.

Il casting è terminato e la scelta è ufficiale: sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore bianconero. Dopo giorni di intense trattative e numerose indiscrezioni, le ultime conferme arrivate da Sky Sport non lasciano più dubbi: l’ex Commissario Tecnico dell’Italia guiderà la squadra nella seconda parte della stagione, raccogliendo l’eredità di Igor Tudor e provando a rilanciare la Juventus fuori dalla crisi attuale. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore, sancendo ufficialmente l’inizio della sua avventura torinese.

Damien Comolli ha deciso di puntare sull’esperienza e sul carisma di Spalletti, superando definitivamente la concorrenza degli altri candidati, tra cui Palladino e, più defilato, Mancini. La dirigenza della Juventus ha scelto un profilo capace di dare una scossa immediata all’ambiente e di rimettere in carreggiata una stagione finora deludente. La scelta di Spalletti rappresenta un chiaro segnale di ambizione da parte del club, determinato a rilanciare le proprie ambizioni in campionato e nelle coppe europee.

I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime ore, culminando con l’incontro decisivo tra il tecnico di Certaldo e l’Amministratore Delegato della Juventus. Durante i colloqui si sono limati gli ultimi dettagli contrattuali, in particolare sulla durata dell’accordo: la società spingeva per un contratto fino a giugno con opzione legata alla qualificazione in Champions League, mentre Spalletti preferiva un progetto pluriennale. L’accordo sembra ormai trovato, con un’intesa che potrebbe estendere l’intesa fino al 2027, soddisfacendo entrambe le parti.

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, forse già nella giornata di domani. Nel frattempo, la squadra affronterà l’Udinese sotto la guida ad interim di Massimo Brambilla. Tuttavia, da giovedì inizierà probabilmente l’era Spalletti, con l’obiettivo di averlo in panchina già per la delicata trasferta di sabato sera contro la Cremonese.

La Juventus ha scelto un allenatore vincente, esperto e motivato, pronto a raccogliere una sfida impegnativa ma affascinante. Con Spalletti, la società punta a ristabilire ordine e competitività, riportando entusiasmo tra i tifosi e dando una direzione chiara a una squadra chiamata a ritrovare continuità e risultati in tutte le competizioni.