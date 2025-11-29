Spalletti nel post partita di Juventus Cagliari: «Abbiamo vinto meritatamente, ma dobbiamo concretizzare di più. Yildiz è quello che ha l’intuizione che spacca la partita»

Spalletti a DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della partita disputata contro il Cagliari. Tutte le parole

Al termine della vittoria della Juventus contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato a DAZN, analizzando la prestazione della sua squadra. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di migliorare nella finalizzazione e ha lodato il talento di Yildiz, definendolo un giocatore di “livello top”. Spalletti ha anche accennato al ritorno a Napoli, esprimendo emozione per il futuro incontro con l’ex squadra.

PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «Siamo entrati in campo timidi, facendo cose scolastiche. Ci si aspettano cose migliori da gente come noi. Si aspettano cose migliori dall’allenatore e dai calciatori. Abbiamo perso una palla impossibile da perdere e abbiamo preso gol. A quel punto lì ci siamo reso conto di dover fare cose diverse. Abbiamo creato situazioni del livello Juve e fatto due/tre giocate. Yildiz è quello che ha l’intuizione che spacca in due la partita che poi si è messa sui binari corretti. La squadra ha iniziato a giocare ed è arrivata pericolosamente all’area. Poi non siamo stati bravi a concretizzare. Il Cagliari è stato bene in campo ed ha fatto una buona partita. Ma loro hanno avuto due occasioni e noi 14, abbiamo vinto meritatamente. Ma è chiaro che devi concretizzare di più se no le altre prendono coraggio».

YILDIZ E IL SUO TALENTO – «Se è nato per la 10 della Juve? Sì. Ha la qualità del campione e del numero 10. Può vincerti la partita dal nulla. Noi nel modulo gli lasciamo libertà di andare a sinistra o di stare sotto la punta. Lo mettiamo nelle condizioni di vedere la porta e di fare gol. Lui deve migliorare nella scelta di quando tenere il pallone e quando darlo e andare. Ma lui è di livello top, extra top».

RITORNO A NAPOLI – «Mi immagino la felicità che avrò dentro me stesso nel rientrare in quello stadio. Non so quale sarà il loro comportamento ma per me sarà facilissimo».

