 Pagelle Juventus Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Juventus Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata

30 minuti ago

Pagelle Juventus Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A dell’Allianz Stadium di Torino e valida per la tredicesima giornata

Juventus Cagliari si chiude con il successo per 2-1 dei bianconeri, che trascinati da Kenan Yildiz porta a casa i 3 punti nel match della tredicesima giornata.

I bianconeri sotto in avvio dopo la rete di Esposito, la riprendono nel giro di sessanta secondi con il talento turco che poi sigla anche il gol del vantaggio decidendo il match. Nella ripresa Conceicao tra i più attivi, ma Caprile si mostra pronto e mantiene in partita i sardi fermati solo da Perin.

PAGELLE JUVENTUS CAGLIARI

Juventus: Perin 6; Kalulu 6.5, Kelly 5.5, Koopmeiners 6; McKennie 6, Thuram 5.5 (70′ Miretti), Locatelli 6, Kostic 5; Conceicao 6.5 (85′ Cabal sv), Yildiz 7 (85′ Openda sv); Vlahovic 5.5 (31′ David 5.5).

Cagliari: Caprile 6; Zappa 5.5, Deiola 5.5, Luperto 5.5; Palestra 6.5, Adopo 5.5 (81′ Gaetano sv), Liteta 6 (53′ Prati 6), Folorunsho 6 (81′ Kilicsoy sv), Obert 5 (53′ Idrissi 6.5); Esposito 6.5, Borrelli 5.5.

