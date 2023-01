Spalletti risponde a Mourinho: «A gennaio nessuno ha mai vinto lo Scudetto»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto ai complimenti fatti da Mourinho nella conferenza stampa della vigilia

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio, li prendo come se fosse un complimento per il lavoro che abbiamo fatto fin qui. Un comunicatore importante come lui può sbagliare, a gennaio non ho mai visto nessuno vincere il campionato».