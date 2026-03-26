Spettatori Italia Irlanda del Nord, Bergamo risponde presente: anche Abodi atteso sugli spalti, il numero dei tifosi previsti alla New Balance Arena

Stasera alle 20.45 l’Italia di Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro, si gioca a Bergamo una semifinale playoff che può indirizzare il cammino verso il Mondiale 2026. Il ritorno al Gewiss Stadium riporta alla mente il 5-0 contro l’Estonia del settembre scorso, prima gara di Gattuso sulla panchina azzurra e serata che aveva già creato un legame forte con il pubblico orobico. La FIGC ha confermato il tutto esaurito con circa 23.000 biglietti emessi in pochissimo tempo.

Il pubblico azzurro e i tanti ospiti sugli spalti

L’atmosfera sarà ancora più calda rispetto a sei mesi fa. Oltre alla spinta del pubblico di casa, sugli spalti ci saranno anche Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo e Mattia Zaccagni, tutti indisponibili ma presenti in tribuna per sostenere i compagni. Diverse fonti confermano anche l’attesa per numerosi ospiti e volti noti attorno alla Nazionale in una notte ad altissima tensione.

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Anche l’Irlanda del Nord crede nell’impresa

Nel settore ospiti sono attesi circa 1.300 tifosi nordirlandesi, ma in città ne sono arrivati molti di più, con numerosi sostenitori partiti anche senza biglietto. La sfida, dunque, si giocherà in uno stadio pieno e in un clima da grande evento: per entrambe le nazionali è una serata che può cambiare la storia recente