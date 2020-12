Spezia, Bastoni: «Contento per come abbiamo iniziato. La salvezza rimane difficile»

Simone Bastoni, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva nel giorno del 10° compleanno della radio

«Assist a Gyasi contro il Cagliari? Ha promesso che mi deve offrire una cena per il gol, vediamo se mantiene la promessa, ma è uno di parola (ride n.d.r.). Sono contento di come abbiamo iniziato come squadra e dobbiamo cercare di andare avanti così. Pensare che in estate dovevo andare via, solo che non ci sono state proposte che ritenevamo giuste per me e con il mio procuratore abbiamo deciso di rimanere qui e giocarmi le mie carte. Gli spezzini in rosa? Sicuramente eravamo molto contenti tutti di essere in campo contro l’Atalanta, penso che sia una cosa più unica che rara avere tre giocatori della città contemporaneamente in campo e dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Tutti noi siamo con i piedi per terra, la salvezza non è un obiettivo facile ed è quello dichiarato della stagione. Cerchiamo di fare il massimo ogni partita e vedremo alla fine dell’anno i risultati. Sportiva compie dieci anni oggi? Feci un’intervista nel mio primo ritiro in Prima Squadra proprio circa 10 anni fa: il mio sogno era esordire in maglia bianca, figuriamoci avere l’opportunità di giocare in Serie A».