Spezia, Dani Alves si è proposto ai bianconeri: la risposta del club

Calciomercato Spezia: Dani Alves è alla ricerca di una squadra e si sarebbe proposto ai bianconeri. La risposta del club ligure

Dani Alves ha lasciato il Barcellona al termine del suo contratto ed è ora alla ricerca di una squadra che possa garantirgli minuti in vista di una convocazione per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il terzino si sarebbe proposto via mail anche allo Spezia.

Risposta negativa da parte del club ligure, che considerazione l’operazione troppo costosa dal punto di vista dello stipendio del calciatore considerando anche i 39 anni di Dani Alves.