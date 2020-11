Stefano Chisoli ha parlato dell’importanza di Tommaso Pobega per lo Spezia

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, in una intervista a Sky Sport ha parlato dell’importanza per la squadra ligure di Tommaso Pobega; centrocampista di proprietà del Milan che sta facendo grandissime cose in questo inizio di stagione.

«Siamo molto contenti, Pobega è stato un innesto importante. Per noi è una conferma anche per i calciatori che abbiamo portato in Serie A. Con il Milan ci parleremo sicuramente più avanti».