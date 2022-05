Spezia Lazio, l’AIA sospende Pairetto e Nasca: il motivo

L’AIA ha deciso di sospendere l’arbitro Pairetto e il Var Nasca dopo il gol convalidato ad Acerbi in Spezia-Lazio

Il gol di Acerbi in Spezia Lazio è viziato da un fuorigioco. Per questo l’AIA ha preso la decisione di sospendere Pairetto e Nasca.

L’Associazione Italiana Arbitri, come riportato dall’ANSA, ha deciso di sospendere fino a fine stagione l’arbitro Pairetto e il Var Nasca. L’AIA ritiene quello come un errore concatenato sia perché l’arbitro non ha aspettato la verifica al video dell’allineamento del difensore laziale, sia perché l’uomo Var non lo ha fermato.