Spezia, Platek: «Questo club diventerà motivo di vanto per la città»

Robert Platek, presidente dello Spezia, premiato con il Transatlantic Award. Le dichiarazioni del numero uno degli aquilotti

Robert Platek, presidente dello Spezia, ha ricevuto il premio Transatlantic Award per aver acquistato la società nello scorso mese di febbraio. Le parole del massimo dirigente degli aquilotti.

DICHIARAZIONI – «È un onore per me aver ricevuto questo premio. In Italia mi sono trovato subito a mio agio, ho conosciuto persone eccezionali e sono entrato subito in sintonia con la cultura che è qui presente. Allo Spezia abbiamo costruito un gruppo di lavoro giovane, sia in campo che fuori. Il nostro obiettivo è quello di far crescere la squadra giorno dopo giorno, anche migliorandone le strutture. Vogliamo che sia un orgoglio per la città e per i tifosi».