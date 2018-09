La Sampdoria esce sconfitta per 2 a 1 con lo Spezia nella sfida valida per il Trofeo “Mattia e Ilaria”. L’incasso è stato devoluto alle vittime del ponte Morandi

Questo pomeriggio Sampdoria e Spezia si sono sfidate sul campo dello stadio Alberto Picco per l’ottava edizione del Trofeo “Mattia e Ilaria”. I blucerchiati scendono in campo senza 14 titolari ma riescono comunque a passare in vantaggio al 16esimo grazie a Barreto. I padroni di casa pareggiano al 34esimo con Okereke e fissano poi il risultato sul 2 a 1 già nel primo tempo grazie al gol segnato su rigore da Galabinov. Al di là del risultato, l’importanza del match sta nel fatto che l’amichevole aveva un scopo benefico. L’incasso di 16mila euro è stato infatti interamente devoluto a favore delle famiglie delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Spezia-Sampdoria 2-1

MARCATORI: p.t. 16′ Barreto, 34′ Okereke, 44′ rig. Galabinov.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna (dal 41′ s.t. Manfredini); De Col, Terzi, Giani (dal 33′ s.t. Gudjohnsen), Augello; Bartolomei (dal 1′ s.t. Mora), Ricci, Crimi (dal 33′ s.t. Maggiore); Okereke (dal 1′ s.t. Pierini), Galabinov (dal 33′ s.t. Capradossi), Bidaoui (dal 1′ s.t. Gyasi). A disposizione: Barone, De Francesco, Bastoni, Vignali, Figoli. Allenatore: Marino.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Rolando, Ferrari (dal 15′ s.t. Leverbe), Colley, Tavares; Sala, Peeters, Barreto (dal 33′ s.t. Ejjaki); Caprari; Quagliarella (dal 1′ s.t. Ramirez), Defrel (dal 27′ s.t. Bahlouli). A disposizione: Raspa, Giordano, Maggioni, Sorensen, Canovi, Maglie. Allenatore: Giampaolo.