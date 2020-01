Spinazzola Politano, società in contatto per trovare una soluzione

Spinazzola Politano, trattativa ancora in stand-by e società in contatto continuo per trovare una soluzione

Sembrava tutto fatto tra Roma e Inter per lo scambio tra Spinazzola e Politano. Ieri il giocatore neroazzurro ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e tutto era pronto per la firma tra i due club.

Qualcosa però è cambiato: nella mattinata di oggi ci sarebbero dovute essere delle nuove visite mediche che però non si sono svolte. Come riporta Gianlucadimarzio.com i due club sarebbero in contatto continuo per trovare una soluzione.