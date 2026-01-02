Sporting Lisbona scatenato sul mercato! Dopo l’arrivo di Luis Guilherme e l’interesse per Yeremay, ecco il prossimo obiettivo

Sporting Lisbona, mercato senza freni: chiuso il colpo Luis Guilherme e avviati i contatti per Yeremay, ora spunta l’idea…

Il mercato dello Sporting Lisbona non si ferma. Nonostante l’arrivo di Luis Guilherme e l’interesse concreto per Yeremay, il club portoghese continua la ricerca di rinforzi per le fasce offensive e ha messo nel mirino Souleymane Faye. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca e confermato da Record, i Leoni hanno già presentato una prima offerta ufficiale al Granada per l’esterno senegalese classe 2002.



Faye, 22 anni, si sta mettendo in luce nella seconda divisione spagnola con la maglia del Granada, dove finora ha collezionato 2 gol e 6 assist in 18 presenze. Le sue prestazioni non sono passate inosservate alla dirigenza dello Sporting, che lo ha inserito nella lista dei potenziali obiettivi per questa finestra di mercato. Record conferma che i contatti tra i due club sono già stati avviati e che il profilo del giocatore gode di un consenso unanime all’interno della struttura tecnica e dirigenziale leonina.



Destro naturale, Faye è un esterno offensivo che predilige agire sulla fascia destra, ma è in grado di adattarsi anche sulla corsia opposta. Giocatore abile nell’uno contro uno, dotato di buona tecnica e capacità di saltare l’uomo, corrisponde perfettamente alle caratteristiche richieste dall’allenatore Rui Borges per ampliare le opzioni offensive della squadra. La concorrenza per il giocatore, al momento, sembra concentrarsi principalmente in Spagna.

Cresciuto calcisticamente nell’accademia Galaxy Foot in Senegal, Faye è approdato in Europa nel 2021, in prestito al Granada. Successivamente ha vestito le maglie di Talavera e Betis Deportivo (la squadra B del Betis Siviglia), dove nella stagione 2024/25 si è messo in evidenza con 9 gol e 2 assist in 36 partite.

Queste prestazioni hanno convinto il Granada a investire 500.000 euro per acquistarlo a titolo definitivo, facendogli firmare un contratto fino al 2029. Sebbene il portale Transfermarkt gli attribuisca un valore di mercato di 1,5 milioni di euro (aggiornamento del 31 dicembre), la cifra reale per il suo trasferimento potrebbe essere superiore. Lo Sporting, comunque, sembra determinato a portare il talento senegalese a Lisbona.

