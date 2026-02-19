Squalifica Allegri, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il caos in Milan Como: le ultimissime

Squalifica Allegri dopo il finale incandescente in Milan Como: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo

Il verdetto è arrivato: il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo il convulso finale di Milan–Como. Massimiliano Allegri è stato squalificato per una giornata e salterà la prossima sfida di campionato contro il Parma. La sanzione conferma la correttezza del cartellino rosso mostrato dall’arbitro Mariani nei minuti finali della gara.

Giudice Sportivo, le motivazioni della squalifica di Allegri

Nel dispositivo pubblicato, il Giudice Sportivo chiarisce le ragioni dell’allontanamento del tecnico rossonero:

La motivazione: Allegri è stato punito per essere “uscito dall’area tecnica al 34° del secondo tempo per discutere con un dirigente della squadra avversaria”. L’episodio si inserisce nel parapiglia nato dopo il gesto antisportivo di Fàbregas su Saelemaekers, che ha spinto il tecnico livornese a intervenire, entrando in contatto con la panchina del Como e con il team manager Davide Cattaneo.

Nessun provvedimento per Fàbregas: Come previsto dalle interpretazioni regolamentari, lo spagnolo non riceverà sanzioni. Pur avendo ammesso l'errore nel post-partita, il suo gesto non è stato refertato dall'arbitro e non rientra nelle casistiche che consentono l'utilizzo della prova TV.

Le conseguenze per il Milan

La squalifica arriva in un momento delicato della stagione. Contro il Parma, sulla panchina rossonera siederà Marco Landucci, chiamato a guidare la squadra verso un immediato riscatto dopo il mezzo passo falso di San Siro.