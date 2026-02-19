Serie A
Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA!
La Corte federale d’appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), confermando la squalifica di 13 mesi inflitta in primo grado. La decisione riguarda le pressioni esercitate da Zappi sui vertici degli organi tecnici delle leghe Serie C e Serie D.
Con questa sentenza, Zappi non potrà più ricoprire il ruolo di presidente dell’AIA, come previsto dalle normative federali, e decadrà dalla sua carica. La vicenda segna un punto importante per la giustizia sportiva, con la FIGC che continua a ribadire il proprio impegno nel mantenere l’integrità e la trasparenza nel mondo del calcio.
La decisione è stata comunicata dall’agenzia ANSA, che ha riportato la conferma della squalifica.
