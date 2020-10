Guida agli assenti e ai diffidati, giornata per giornata, in base alle decisioni del Giudice sportivo. L’elenco degli infortunati squadra per squadra

Ecco la guida ai giocatori squalificati, diffidati e infortunati di Serie A settimana per settimana, secondo i dispositivi ufficiali del Giudice sportivo della Lega Serie A. L’elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi, squadra per squadra. A completare la lista anche i giocatori infortunati, con i relativi tempi di recupero e la data del loro probabile rientro in campo. Una lista pensata per tutti gli amanti del Fantacalcio, che offre la possibilità di monitorare costantemente la situazione dei propri giocatori in rosa.

ATALANTA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Gollini – Lesione al crociato posteriore – Rientro inizio novembre; Miranchuk – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà ottobre; Pessina – Lussazione alla rotula – Rientro fine ottobre; Piccini – Operazione alla rotula – Da valutare

BENEVENTO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Barba – Problema muscolare – Da valutare; Kragl – Problema al collo – Rientro inizio ottobre; Tello – Risentimento muscolare – Da valutare; Viola – Operazione al menisco – Rientro fine ottobre

BOLOGNA



SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Nessuno

CAGLIARI

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Ceppitelli – Positività al Coronavirus – Da valutare; Cerri – Positività al Coronavirus – Da valutare; Pereiro – Frattura al quinto metatarso del piede destro – Rientro metà ottobre

CROTONE

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Benali – Distrazione al soleo – Rientro metà ottobre;Crespi – Contusione alla spalla – Da valutare; Cuomo – Distrazione al vasto intermedio – Rientro metà ottobre; Gigliotti – Distrazione al gluteo – Rientro inizio ottobre; Riviere – Distrazione al soleo – Rientro metà ottobre

FIORENTINA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Nessuno

GENOA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Behrami – Positività al coronavirus – Da valutare; Cassata – Lesione al retto femorale e positività al Coronavirus – Da valutare; Lerager – Positività al coronavirus – Da valutare; Marchetti – Positività al coronavirus – Da valutare; Melegoni – Positività al coronavirus – Da valutare; Parigini – Lesione al psoas – Rientro fine settembre; Lu. Pellegrini – Positività al coronavirus – Da valutare; Perin – Positività al coronavirus – Da valutare; Radovanovic – Positività al coronavirus – Da valutare; Schöne – Positività al coronavirus – Da valutare; Sturaro – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine settembre; Zappacosta – Positività al coronavirus – Da valutare

INTER

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Vecino – Operazione al ginocchio – Rientro fine ottobre; Vidal – Problema alla coscia – Da valutare

JUVENTUS

SQUALIFICATI: Rabiot – 1 giornata – Salta Napoli

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Alex Sandro – Problema muscolare alla coscia – Rientro inizio ottobre; Bernardeschi – Lesione al retto femorale – Rientro inizio ottobre; De Ligt – Operazione alla spalla – Rientro fine ottobre

LAZIO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Correa – Problema alla schiena – Da valutare; Luiz Felipe – Distorsione alla caviglia – Rientro inizio ottobre; Lulic – Operazione alla caviglia sinistra – Tempi indefiniti; Muriqi – Problema muscolare – Rientro metà ottobre; Proto – Operazione al braccio – Rientro a dicembre; Radu – Problema fisico – Da valutare; Vavro – Pubalgia – Da valutare

MILAN

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: A. Conti – Operazione al menisco – Rientro inizio ottobre; Leo Duarte – Positività al Coronavirus – Da valutare; Ibrahimovic – Positività al Coronavirus – Da valutare; Musacchio – Operazione alla caviglia – Rientro metà ottobre; Romagnoli – Lesione al polpaccio – Rientro inizio ottobre

NAPOLI

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: L. Insigne – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine ottobre

PARMA

SQUALIFICATI: Iacoponi – 1 giornata – Salta Benevento

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Cornelius – Distrazione all’adduttore – Rientro metà ottobre; Gazzola – Tendinopatia achillea – Rientro inizio ottobre; Inglese – Distrazione al soleo – Rientro metà ottobre; Scozzarella – Distorsione al ginocchio – Rientro inizio ottobre

ROMA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Pastore – Operazione all’anca – Rientro metà ottobre; Perotti – Lesione alla coscia – Rientro metà ottobre; Zaniolo – Operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro – Rientro aprile 2021

SAMPDORIA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Keita Baldé – Positività al coronavirus – Da valutare

SASSUOLO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Boga – Positività al Coronavirus – Da valutare; Magnanelli – Operazione di ernia – Rientro inizio ottobre; Romagna – Lesione al tendine rotuleo – Rientro metà dicembre

SPEZIA

SQUALIFICATI: Terzi – 1 giornata – Salta Milan

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Capradossi – Operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro – Rientro gennaio 2021; Ismajli – Problema fisico – Rientro inizio ottobre; Mastinu – Stiramento all’alluce e microfrattura al malleolo – Da valutare; Mattiello – Lesione al polpaccio – Rientro metà ottobre; Zoet – Problema muscolare – Da valutare

TORINO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Baselli – Operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro – Rientro metà novembre

UDINESE

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Arslan – Risentimento muscolare – Da valutare; Jajalo – Problema al ginocchio – Rientro inizio ottobre; Mandragora – Operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro – Rientro gennaio 2021; Nuytinck – Elongazione al quadricipite – Rientro fine settembre; Stryger Larsen – Operazione al gluteo – Rientro inizio ottobre

VERONA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INFORTUNATI: Benassi – Lesione al polpaccio – Da valutare; Danzi – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine ottobre; Di Carmine – Problema agli adduttori – Da valutare; Empereur – Lesione al soleo – Rientro metà ottobre; Magnani – Lesione al retto femorale – Rientro inizio ottobre; Stryger Larsen – Operato al gluteo – Rientro inizio ottobre