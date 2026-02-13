Stadio Ferraris, svolta decisiva per l’impianto di Genoa e Sampdoria! L’annuncio della sindaca Silvia Salis apre questo scenario storico

Stadio Ferraris, con l’annuncio della sindaca Silvia Salis si apre questo scenario storico per l’impianto di Genoa e Sampdoria

Genova si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione infrastrutturale e sportiva. Il futuro dello Stadio Luigi Ferraris, lo storico e affascinante tempio del calcio cittadino, è stato finalmente blindato. La sindaca del capoluogo ligure, Silvia Salis, ha ufficializzato un passo decisivo per la gestione dell’impianto di Marassi, tracciando una rotta che promette di trasformare radicalmente l’esperienza dei tifosi e di proiettare la struttura verso i grandi palcoscenici internazionali.

Un accordo storico: Marassi ai club per 99 anni

Il cuore della notizia, evidenziata anche dalle colonne di Tuttosport, risiede nella durata e nella solidità dell’intesa raggiunta tra le istituzioni e le due società cittadine. La prima cittadina ha annunciato il via libera per la concessione dello stadio a Genoa e Sampdoria per i prossimi 99 anni. Questa intesa a lunghissimo termine rappresenta una svolta epocale: permetterà ai due club di pianificare il futuro con una programmazione aziendale senza precedenti. Le società potranno gestire l’impianto quasi come se fosse una proprietà privata, pur mantenendo un solido binario di collaborazione con il Comune.

Investimento monstre da 100 milioni: l’obiettivo è l’Europa

L’operazione non si ferma alla “carta”, ma si tradurrà presto in cantieri e innovazione. Il piano industriale congiunto prevede investimenti complessivi stimati in circa 100 milioni di euro. Questa imponente iniezione di liquidità servirà a finanziare un restyling profondo e non più rinviabile. L’obiettivo della giunta comunale e dei club è modernizzare il Ferraris, rendendolo funzionale e allineato ai più rigorosi standard internazionali.

Un investimento essenziale, legato a doppio filo al prestigio internazionale: il rinnovamento è infatti una condizione imprescindibile per consentire a Genova di ospitare i grandi eventi sportivi del futuro, incluse le partite dei prossimi campionati europei. Senza questo ammodernamento, la città rischierebbe di rimanere esclusa dal grande calcio che conta.

Mentre si progetta la nuova casa, non si fermano le vicende di campo e di mercato. Nelle ultime ore hanno fatto rumore le parole di David Balleri che ha analizzato il momento tecnico della squadra. Nel frattempo, la dirigenza blucerchiata lavora al futuro e blinda Stephane Diop: il giovane e talentuoso centrocampista è pronto a firmare il rinnovo contrattuale.