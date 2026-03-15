Stadio Flaminio Lazio, svolta burocratica nelle ultime ore! Passo avanti importantissimo, ecco cosa è successo

Stadio Flaminio Lazio, c’è stata una svolta burocratica nelle ultime ore! Ecco cosa è successo per l’impianto biancoceleste

Nelle ultime ore si è registrata un’importante svolta burocratica per il futuro dello Stadio Flaminio. Secondo le indiscrezioni rivelate dal quotidiano Il Messaggero, il Comune di Roma ha inviato una comunicazione ufficiale al centro sportivo di Formello, rimescolando le carte in tavola per l’approvazione del progetto di riqualificazione.

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Azzerato il vecchio iter: le dieci richieste del Campidoglio

Il primo dato significativo emerso dalla missiva è il completo azzeramento del percorso avviato a dicembre 2024. La nuova documentazione, presentata dal club capitolino lo scorso 19 febbraio 2026, sostituisce integralmente la precedente, chiudendo di fatto il vecchio iter burocratico per inaugurarne uno nuovo e decisamente più dettagliato.

Il Comune ha messo sul tavolo una lista di dieci adempimenti fondamentali per poter procedere. Tra le priorità assolute figurano i progetti legati alle infrastrutture, come il parcheggio di piazza Mancini e la realizzazione del ponte Bailey. La società guidata da Claudio Lotito dovrà inoltre fornire un piano economico-finanziario asseverato, un documento di sostenibilità per illustrare l’impatto sociale dell’opera e una “matrice dei rischi” per ripartire in modo inequivocabile le responsabilità tra l’ente pubblico e il soggetto privato.

Il progetto della Lazio: uno “scatto in avanti” che sorprende

La vera sorpresa, tuttavia, risiede nell’altissima qualità tecnica degli elaborati consegnati al Comune. La dirigenza laziale non si è limitata a redigere un basilare studio di fattibilità delle alternative. Al contrario, ha presentato una progettazione di livello nettamente superiore rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Questo autentico “scatto in avanti” dal punto di vista tecnico dimostra la forte volontà della società di stringere i tempi, offrendo dettagli progettuali già vicini a una fase definitiva, sebbene l’iter si trovi ancora in uno step preliminare.

Urbanistica, costi e la scadenza fissata per aprile

Per incassare il via libera definitivo, la relazione urbanistica dovrà essere necessariamente integrata con il calcolo preciso dei parcheggi pubblici e con il computo metrico estimativo, che rappresenta la vera e propria “lista della spesa” dettagliata di ogni singolo materiale necessario.

Il quadro economico complessivo dell’intervento costituirà l’ultimo e decisivo tassello per blindare l’intera operazione. Il patron biancoceleste ha una scadenza perentoria: dovrà consegnare tutta la documentazione integrativa entro il 2 aprile 2026. Se la Lazio riuscirà a rispettare i 30 giorni concessi, il ritorno nella storica casa del Flaminio potrebbe trasformarsi in realtà in tempi relativamente brevi.