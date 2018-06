Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò compare nella lista degli indagati nella inchiesta sulla costruzione dello stadio della Roma

Nella maxi inchiesta della Procura della Capitale in merito al progetto del nuovo stadio della Roma è emerso un nome che potrebbe creare un caos senza precedenti nei vertici calcistici italiani. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra le 27 persone indagate nel mondo dell’imprenditoria e della politica si aggiunge anche quello di Giovanni Malagò, presidente del Coni ed ex commissario straordinario per la Lega Serie A. Le voci hanno ovviamente costretto il manager ha spiegare la sua posizione riguardo il suo coinvolgimento nell’inchiesta: «Il presidente ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari, di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione».