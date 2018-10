Dejan Stankovic ha parlato del derby Inter-Milan in programma domenica sera al ‘Meazza’. Le parole dell’ex centrocampista nerazzurro

In nerazzurro dal 2004 al 2013, Dejan Stankovic è uno che di derby di Milano se ne intende. L’ex centrocampista serbo, intervenuto nell’intervallo del match di Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Real Madrid, ha detto la sua sulla sfida Inter-Milan in programma domenica prossima: «Sarà un bellissimo derby, ma mi dispiace che si giochi dopo la sosta. Lo dico da ex calciatore, i viaggi si fanno sentire e potrebbe esserci qualche problema fisico. L’Inter sta bene fisicamente e mentalmente, ha fatto un bel filotto. Auguro il meglio a noi, poi penseremo a Lazio e Barcellona» le parole ai microfoni di Eurosport.