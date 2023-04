STATS – Atalanta-Roma: Mourinho vuole la quarta vittoria di fila

Questa sera la Roma scende in campo contro l’Atlanta: ecco come arriva alla partita la squadra giallorossa, fresca di semifinale di Europa League

Atalanta-Roma oggi vale davvero moltissimo. Una sfida che il Corriere della Sera presenta così: «La doppia vittoria di Inter e Milan mette la Roma nella condizione di dover fare risultato questa sera (ore 20,45) a Bergamo contro l’Atalanta per difendere il quarto posto, che significa qualificazione alla prossima Champions League e tanti soldi per aiutare il bilancio». Nel caso specifico dei giallorossi, anche una possibilità maggiore di trattenere i «pezzi grossi» José Mourinho e Paulo Dybala, e magari di convincerne altri a raggiungerli.

Gli obiettivi sono ambiziosi: con 3 punti Gasperini si troverebbe a 4 punti dalla zona Champions e con 21 ancora a disposizione il sogno sarebbe ancora vivo. Quanto allo Special One, 3 punti lo porterebbero ad appaiare la Juventus e a presentarsi allo scontro diretto dell’Olimpico con il Milan con un +3 importante.

Come arrivano le due squadre all’appuntamento? La situazione è praticamente opposta, come si vede dal recente percorso.

Come si vede dalla grafica, i giallorossi hanno vinto 3 gare in più rispetto ai nerazzurri. Una forma di sicurezza che pesa maggiormente è lo score delle ultime 3 giornate. I padroni di casa hanno raccolto solo 4 punti: dopo il successo nel derby con la Cremonese, hanno perso in casa con il Bologna e ottenuto un pareggio a Firenze. Dopo la gara odierna, i prossimi appuntamenti non sono semplici: trasferta a Torino contro i granata in buona condizione e appuntamento in casa con uno Spezia più che mai motivato nel raggranellare punti salvezza.

Al contrario, la Roma arriva non solo dalla qualificazione in semifinale di Europa League, ma anche da 3 vittorie di fila che hanno cancellato l’amarezza post derby. E tratto comune dei 3 successi su Sampdoria, Torino e Udinese è che la difesa non ha incassato neanche un gol. Bisognerà vedere, però, se contro un attacco brillante come quello di Hojlund e compagni e l’assenza di Smalling bloccatosi contro il Feyenoord non saranno due fattori condizionanti negativamente il presente e anche il futuro prossimo, dato che l’assenza dell’inglese non sarà brevissima.