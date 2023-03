STATS – Juventus Sampdoria, problema primo tempo per Stankovic

Tutti i numeri per la sfida di questa sera tra Juventus e Sampdoria , match della 26esima giornata di Serie A

Ieri, in sede di conferenza stampa, Juventus-Sampdoria è stata presentata da Massimiliano Allegri elevando la soglia dell’attenzione, come succede abitualmente quando una grande – per quanto penalizzata – deve affrontare l’ultima in classifica, per di più inserita in mezzo a un ottavo di finale di Europa League: «Gli scontri diretti uno lo perdi, uno lo pareggi e uno lo vinci. La differenza la fai con le piccole, non devi sbagliare. E domani è una partita molto a rischio su questo». A sua volta, da Genova, Dejan Stankovic ha parlato di «piena emergenza per i suoi», a cominciare dall’assenza di Audero. Nessuno dei due mister è stato invitato ad analizzare uno dei temi problematici della loro stagione: la gestione dei primi tempi. Anche tre giorni fa, in occasione della gara con il Friburgo, la Juve è andata al riposo con un po’ di perplessità: gli sforzi fatti e i tiri prodotti non erano stati sufficienti per sbloccare il risultato. Quanto alla Sampdoria, la difficilissima stagione in corso è data dalla crudezza e coerenza di questo numero: 12. Sono i punti raccolti complessivamente dalla formazione in campionato ed è la quota maturata nella prima frazione di gioco, che la rende ultimissima in questa voce tra le 20 di Serie A.

La tabella che vedete fa riferimento alla partizione dei gol nei primi 45 minuti. A sinistra c’è la Juve, a destra la Sampdoria: e se è vero che i bianconeri non hanno fatto cose straordinarie nell’approccio, com’è intuitivo dalla classifica c’è comunque una netta differenza che non sarà facile colmare oggi. La zona preoccupante è quella che va dalla mezzora al quarantacinquesimo minuto: lì i ragazzi di Allegri sono stati capaci di segnare 8 volte, quelli di Stankovic solo una. E a rendere più clamorosa la negatività della situazione, in 25 giornate solo una volta la squadra ligure è arrivata al té dell’intervallo in una situazione felice: è successo a Reggio Emilia, e quel doppio vantaggio maturato nella prima frazione ha determinato la conquista dei 3 punti. Giusto per ricordo, all’andata Sampdoria-Juventus era inchiodata sullo 0-0 nei primi 45 minuti e ha confermato l’equilibrio senza reti anche nel verdetto finale.