Stella Rossa-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Champions League 2018/2019

Stella Rossa-Napoli, 1ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’attesa è finita, finalmente ritorna la Champions League. Il Napoli di Carlo Ancelotti inizierà questa sera la sua avventura europea in casa della Stella Rossa, al famigerato Marakana. Questa sfida ha già una fondamentale importanza in ottica del passaggio del turno. Gli azzurri infatti sono inseriti nel girone della morte con Liverpool e Psg. Per questo motivo i tre punti all’esordio sono fondamentali, soprattutto perché potrebbero dare anche morale per affrontare con il giusto spirito le sfide più complicate. Attenzione però a sottovalutare la compagine serba, potrebbero arrivare brutte sorprese.

Stella Rossa-Napoli: diretta live e sintesi

Stella Rossa-Napoli: formazioni ufficiali

Stella Rossa-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

La Stella Rossa di Milojevic si avvicina a questa sfida in un ottimo momento di forma. Primi in campionato, dove hanno vinto l’ultima gara per 6-0, i serbi possono contare su alcune conoscenze del calcio italiano per provare a impensierire il Napoli. Stiamo parlando del trequartista Marko Marin, con un breve passato a Firenze, e dell’attaccante Richmond Boakye, visto in Italia con le maglie di Sassuolo e Genoa. Entrambi saranno titolari nel 4-2-3-1 impostato da Milojevic. Ancelotti invece risponde schierando il solito 4-3-3 con Ospina in porta. Difesa identica a quella che ha fermato la Fiorentina , con il solo Albiol al posto di Maksimovic. In mezzo al campo ancora confermato Hamsik regista, con Allan e Zielinski ai fianchi. Infine nel tridente offensivo si rivede Milik, che torna dopo il turno di riposo in Serie A.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krsticic, Causic; Jonathan, Ebecillo, Marin; Boakye. All. Milojevic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

Stella Rossa-Napoli: i precedenti del match

Sarà la prima volta che il Napoli affronterà la Stella Rossa. Tuttavia gli azzurri hanno già giocato 5 gare in terra serba racimolando solamente una vittoria e due pareggio. L’ultime precedente risale al lontano 1982, quando nel primo turno di Coppa UEFA i partenopei pareggiarono per 0-0 contro l’FK Radnicki Nis. Questo sembra essere dunque il momento propizio per invertire la tendenza, considerando che la Stella Rossa ha perso ben 10 delle 19 gare giocate in casa contro una squadra del nostro paese, riportando solamente 2 vittorie.

Stella Rossa-Napoli: l’arbitro del match

Sarà il 37enne polacco Szymon Marciniak l’arbitro di questo Stella Rossa-Napoli. Marciniak è un arbitro dalla grande esperienza. Internazionale dal 2011, oltre a innumerevoli incontri di Champions League, può vantare ben due partecipazioni ai Mondiali. Ad assisterlo in questo compito ci saranno gli assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, e il quarto uomo Siejka.

Stella Rossa-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Stella Rossa-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 1 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.