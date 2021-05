Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese anche del progetto per la prossima stagione

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «È un momento bellissimo. C’è tanta gente che gioisce ed è giusto così, una società importante come l’Inter non deve aspettare così tanto per aspettare di gioire così».

SCONTRO CONTE E LAUTARO – «Conte se l’è vista brutta con Lautaro, ma all’angolo aveva uno staff che lo sosteneva ed è rimasto in piedi».

PROGETTO – «Se dovessero essere venduti top player? Domanda attuale. Probabilmente se lo chiedono in tanti, bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire da quanto accaduto due anni fa quando Conte ha ri-niziato questo progetto, che era triennale. Per ora abbiamo ottenuto grandissime soddisfazioni in Italia, si è creata una bella empatia tra il gruppo e lo squadra. Il progetto dovrebbe proseguire e continuare, ma questa risposta la può dare solo la società. Se questo progetto potrà continuare – da parte di tutti – ci sarà l’entusiasmo per andare avanti, ma quando hai a che fare con un allenatore top il progetto deve rimanere di alto livello. Se dovessero essere venduti top player questa cosa può cambiare le cose, ma deve essere la società a dirlo e spiegarlo. Se dovesse succedere non lo so, non so quando ci sarà l’incontro. Deve essere la società a decidere il destino del proprio allenatore. Ottimismo? Noi siamo super ottimisti perchè abbiamo creato quello che cercavamo di creare, una squadra che primeggia in Italia e che può crescere in Europa. Non dobbiamo farsi scappare questa opportunità».

