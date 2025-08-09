Estevão incanta al debutto: Chelsea batte il Bayer Leverkusen e mostra le ambizioni stagionali. Il racconto del match

Il Chelsea apre la nuova stagione con una prestazione convincente e un protagonista inatteso: Estevão Willian, talento brasiliano classe 2007, al suo primo giorno da giocatore dei Blues, ha subito lasciato il segno a Stamford Bridge. Nel test amichevole contro il Bayer Leverkusen, la squadra guidata da Enzo Maresca — tecnico italiano ex Leicester — ha mostrato carattere, qualità e fame di vittorie, confermando le aspettative alimentate dal recente trionfo al Mondiale per Club e dal ritorno in Champions League.

Partenza sprint e gol da predestinato

Il Chelsea parte forte: nei primi minuti, Marc Cucurella e Cole Palmer sfiorano il vantaggio. Al 18’, Palmer — centrocampista offensivo inglese, tra i più brillanti della scorsa stagione — colpisce la traversa con un destro potente. Sulla ribattuta, Estevão è rapidissimo e insacca da pochi passi, facendo esplodere lo stadio. Un debutto da sogno per il giovane brasiliano, arrivato dal Palmeiras e già considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale.

Il primo tempo si chiude con i Blues in controllo, orchestrati da un Palmer ispirato, anche se le occasioni da gol restano limitate. La manovra è fluida, il pressing alto e la difesa solida, segni evidenti del lavoro dell’ex Juve Maresca.

Secondo tempo: ritmi più bassi e standing ovation per Estevão

Nella ripresa, il Bayer Leverkusen — squadra tedesca allenata da Xabi Alonso — alza il baricentro ma fatica a rendersi pericoloso. Estevão ha l’occasione per il raddoppio, ma spreca da posizione favorevole. A mezz’ora dalla fine, spazio ai nuovi innesti: Jorrel Hato, difensore olandese ex Ajax, e Jamie Bynoe-Gittens, esterno inglese proveniente dal Borussia Dortmund, fanno il loro debutto in maglia blues.

Al momento della sostituzione, Estevão riceve una meritata standing ovation: il pubblico ha già trovato il suo nuovo beniamino.

Finale in crescendo e secondo gol firmato Joao Pedro

Nel finale, Pedro Neto — ala portoghese dal Wolverhampton — sfiora il raddoppio con un gran tiro al volo, ma il portiere Flekken si oppone. Poco dopo, Joao Pedro — attaccante brasiliano ex Brighton — chiude i conti con un gol da rapace d’area.

Il Chelsea mostra segnali incoraggianti in vista della nuova stagione. Estevão, al debutto, incanta e si candida a essere una delle sorprese dell’anno. Londra può iniziare a sognare.