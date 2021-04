Super League, Florentino: «Non è una lega chiusa: Napoli e Roma…»

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, Florentino Perez ha parlato del format aperto della Super League, citando anche Napoli e Roma

C’è spazio anche per il format della Super League nell’intervista di Florentino Perez a El Chiringuito. Il presidente del Real Madrid ha parlato di come erroneamente venga descritta la competizione come chiusa, quando invece 5 formazioni ogni anno saranno inserite.

Ecco nello specifico il passaggio sull’argomento: «I 15 club fondatori sono quelli che contano di più in termini di intrattenimento. Altri come il Napoli, la Roma avranno la possibilità di essere nella competizione un anno o l’altro, poi vedremo».