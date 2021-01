Supercoppa, De Siervo: «Nessuna polemica con De Laurentiis, proposta nobile»

Luigi De Siervo ha parlato della proposta di Aurelio De Laurentiis di rinviare la finale di Supercoppa tra Napoli e Juventus

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, smorza i toni dopo il comunicato del Napoli sulla Supercoppa. L’a.d. ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione della “PS5 Supercup” Juventus–Napoli.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

IL COMMENTO – «Nessuna polemica con De Laurentiis: la sua era una proposta a fin di bene e di nobili motivi, per giocare la Supercoppa più avanti, per raccogliere fondi per combattere la pandemia. Non è stato possibile e smorzerei i toni, non ci siamo infastiditi.