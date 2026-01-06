Supercoppa di Francia, rivoluzione IA: telecronaca in italiano in tempo reale su Ligue 1+

Supercoppa di Francia, prima assoluta: telecronaca tradotta dall’IA in diretta su Ligue 1+. Tutti gli aggiornamenti

L’edizione 2026 del Trophée des Champions rappresenta un momento storico per la diffusione del calcio europeo sui mercati internazionali. La sfida dell’8 gennaio in Kuwait sarà infatti la prima partita europea a offrire un commento tradotto in diretta tramite intelligenza artificiale, aprendo nuove prospettive per l’accessibilità dei contenuti sportivi a livello globale. Lo riporta Calcio e Finanza.

Grazie a questa tecnologia, i tifosi italiani potranno seguire l’incontro con telecronaca in lingua italiana, generata in tempo reale a partire dal commento francese, attraverso la piattaforma Ligue 1+. Il progetto, sviluppato con il supporto di CAMB.AI — azienda specializzata in traduzione automatica e voice dubbing basato su IA — rappresenta un test di grande rilievo per la Ligue de Football Professionnel.

L’iniziativa rientra nella strategia di LFP Media, che punta a rafforzare la presenza del calcio francese all’estero sfruttando strumenti innovativi per superare le barriere linguistiche. In Italia, Ligue 1+ è disponibile dal settembre 2025 con un abbonamento mensile da 9,99 euro e una promozione natalizia che permette di seguire il resto della stagione a 39,99 euro.

La partita, organizzata insieme alla Federazione calcistica del Kuwait, vedrà affrontarsi Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, due dei club più iconici del calcio francese. Il match si giocherà allo Jaber Al Ahmad International Stadium di Kuwait City, con calcio d’inizio alle 19:00 italiane (21:00 locali). La LFP ha precisato che il sistema di traduzione è ancora in fase di sviluppo: la qualità del commento potrebbe variare durante la diretta, trattandosi di una tecnologia sperimentale destinata a evolversi rapidamente.

