Supercoppa Inter Juve, le probabili formazioni di Inzaghi e Allegri

Domani si assegnerà la Supercoppa italiana che vedrà di fronte Inter e Juve: ecco le probabili formazioni e le scelte di Inzaghi e Allegri

Sale l’adrenalina per la sfida di Supercoppa italiana che vivrà domani sera assegnare il titolo nel derby d’Italia tra Inter e Juve.

Senza dubbio nerazzurri favoriti sulla carta, per valori tecnici e per una rosa sostanzialmente al completo. Dunque Inzaghi potrà schierare l’undici migliore, con il solo ballottaggio a destra tra Dumfries (favorito) e Darmian e con Sanchez che prova a sfilare una maglia da titolare a Dzeko.

Più complicata la situazione per Allegri che non avrà gli squalificati De Ligt e Cuadrado, oltre agli infortunati Chiesa e Danilo. Tra i pali ci sarà Perin, complice l’attesa di Szczesny per il Green Pass, mentre in difesa rientrerà Bonucci ma probabilmente solo per la panchina. Duello a sinistra tra Alex Sandro e Pellegrini, mentre a centrocampo Rabiot sprinta con McKennie e Bentancur. Davanti Kulusevski prova a insidiare Dybala, con dubbio tra 4-3-3 e 4-4-2.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko (Sanchez).

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani (Bonucci), Chiellini, Pellegrini (Alex Sandro); McKennie, Locatelli, Rabiot (Bentancur); Dybala, Morata, Bernardeschi.