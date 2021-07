Il noto quotidiano statunitense riferisce che UEFA e Conmebol hanno trovato un accordo per la Supercoppa Maradona

Se n’è parlato subito dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020, che ha seguito di qualche ora la conquista della Copa America da parte dell’Argentina.

La Supercoppa Maradona, ipotizzata da tanti tifosi e addetti ai lavori, potrebbe prendere realmente vita. Il New York Times riporta che la UEFA e la Conmebol hanno trovato un accordo per far affrontare Argentina e Italia in una sfida in memoria di Diego Armando Maradona, che era legato ad entrambi i paesi.