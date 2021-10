Superlega, accordo segreto Gravina Ceferin: il retroscena

Clamoroso Superlega: accordo Gravina Ceferin per l’Europeo. Retroscena anti Juve, Real e Barcellona tra i numeri uno di FIGC e Uefa

Stando a quanto svelato stamani da Repubblica ci sarebbe un accordo tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e quello della Uefa Aleksander Ceferin dietro l’intervento del governo italiano alla Corte di giustizia europea contro la Superelga.

L’Italia è infatti in ballo per ospitare gli Europei di calcio del 2028 e Gravina, nell’esecutivo Uefa, ha in tasca una promessa del presidente Ceferin.. Che però, per garantire quella promessa, ha chiesto una mano per la più importante delle battaglie che sta conducendo: qulla contro i “separatisti”, ossia Real Madrid e Juventus.