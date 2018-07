La Roma ha avviato i contatti con Lucci, agente di Florenzi. Nei discorsi per il rinnovo sono stati inseriti anche Suso e Cuadrado

Alessandro Florenzi può regalare un nuovo colpo alla Roma. Proseguono le trattative per il rinnovo del contratto del jolly romano e romanista. Contatti già avviati tra Monchi e il procuratore Alessandro Lucci. Gli incontri per il rinnovo di Florenzi potrebbero essere serviti, secondo Tuttosport, a parlare anche del futuro di Suso. L’esterno d’attacco milanista ha una clausola da 38 milioni di euro e può lasciare il Milan per quella cifra (i rossoneri non intendono fare sconti).

I contatti per Florenzi hanno aperto una corsia preferenziale per la Roma che cerca l’ultimo tassello o uno degli ultimi per completare la rosa di mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha chiesto l’arrivo di un nuovo esterno d’attacco mancino da far alternare con Cengiz Under e il suo preferito rimane Domenico Berardi ma attenzione alla pista Suso e attenzione a Juan Cuadrado, altro elemento gestito da Lucci. Due nomi fatti anche lo scorso anno e puntualmente tornati di moda. Difficile la partenza dello juventino che tratta il rinnovo, possibile invece arrivare allo spagnolo ma servono 38 milioni. Sempre viva la pista Ziyech.