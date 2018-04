Suso prima di Milan-Napoli: «Non dobbiamo sbagliare. Da tanto non c’era uno spogliatoio così»

L’attaccante spagnolo del Milan ha parlato prima della gara con il Napoli. Ecco le parole di Suso tra presente e futuro

Il Milan scenderà in campo questo pomeriggio a San Siro per sfidare il Napoli in uno dei big match della 32ª giornata di Serie A. Suso sarà uno dei grandi protagonisti del match. Lo spagnolo ha parlato al match program di Milan-Napoli, raccontando le sue sensazioni sull’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina milanista: «Ho un bel rapporto con il mister. Conta tanto avere un gruppo unito e adesso c’è: era da tanto che non c’era uno spogliatoio così unito».

Lo spagnolo del Milan ha parlato anche della sfida con il Napoli e del suo arrivo in rossonero: «Sono cresciuto da tanto da quando sono arrivato. All’inizio ho avuto delle difficoltà poi sono passato al Genoa in prestito e sono maturato tanto e credo in quella esperienza di aver dimostrato di essere un giocatore da Milan. Napoli? Ci attende una sfida difficile. Abbiamo sbagliato contro il Sassuolo, quindi contro il Napoli non possiamo sbagliare e dobbiamo vincere».