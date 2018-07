Tutti gli episodi arbitrali e Var del terzo quarto di finale di finale tra Inghilterra e Svezia

Inghilterra e Svezia si sfidano per il passaggio alle semifinali già raggiunte da Francia e Belgio. L’arbitro della gara Bjorn Kuipers che ha già diretto tre partite in questo Mondiale 2018, l’ultima è stata la sfida tra Russia e Spagna. L’olandese ha chiuso la stagione con la semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid ed è stato il primo a sperimentare il Var in campo internazionale.

Il primo tempo si chiude 1 a 0 per l’Inghilterra grazie al gol di testa di Harry Maguire. Nei 45 minuti iniziali non ci sono particolari episodi da segnalare dal punto di vista arbitrale. Direzione fin qui perfetta da parte di Kuipers e dei suoi assistenti. Il secondo tempo si conclude dopo 5 minuti di recupero e anche in questo caso è filato tutto liscio per il direttore di gara. L’Inghilterra batte la Svezia per 2 a 0 grazie ai gol di Maguire e Alli e alla grande prestazione del portiere Pickford. Gli inglesi in semifinale affronteranno una tra Croazia e Russia, che si affronteranno per l’ultimo quarto di finale del Mondiale 2018 alle 20.00.