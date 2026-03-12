Svezia, adesso è ufficiale: Graham Potter rinnova fino al 2030. Il comunicato della Federazione

Svezia, Graham Potter blindato fino al 2030: è arrivato l’annuncio della Federazione scandinava. I dettagli

Graham Potter resterà alla guida della Svezia ancora a lungo: la Federazione ha ufficializzato il rinnovo del commissario tecnico inglese, che prolunga il suo mandato fino al 2030. Una scelta di continuità che conferma la fiducia nel progetto avviato dall’ex allenatore di Chelsea e Brighton, chiamato a guidare la nazionale scandinava nel nuovo ciclo di qualificazioni e nelle competizioni internazionali dei prossimi anni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

NOTA UFFICIALE – “Graham Potter prolunga il suo incarico come commissario tecnico della nazionale maschile e ha raggiunto un accordo con la SvFF (Federcalcio svedese) per una collaborazione che si estenderà fino ai Mondiali del 2030”.

POTTER – “Poter continuare in questo ruolo significa molto per me. Sento sia un grande orgoglio che una grande responsabilità. È un grande giorno per me e una fantastica opportunità per costruire qualcosa di importante per il futuro. “Ho avuto un ottimo inizio come CT svedese e mi sono trovato molto bene con tutti. La Svezia è un paese calcistico con una storia gloriosa, fatta di squadre che si sono qualificate ai grandi tornei e hanno saputo competere ad alti livelli; è lì che vogliamo tornare”.

