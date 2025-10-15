Svincolati mercato, quante opportunità per i club di Serie A. Una lista importante - Calcio News 24

Svincolati mercato: ancora opportunità da cogliere per le squadre di Serie A

Il panorama del svincolati mercato in Italia è tutt’altro che fermo. Anche nel mese di ottobre, quando le trattative ufficiali sono chiuse, molte squadre continuano a sondare il terreno per rinforzarsi attraverso i calciatori rimasti senza contratto. La particolarità di questo mercato parallelo è la libertà di movimento: chi è svincolato può firmare con un club anche fuori dalle finestre tradizionali, offrendo occasioni che molte società ormai non ignorano più.

Al 15 ottobre, emerge una lista ricchissima di circa 100 nomi che cercano una nuova sistemazione. Numerosi profili, in vari ruoli, sono pronti ad accettare nuove sfide: portieri esperti, difensori con carriera importante, centrocampisti con qualità e attaccanti dal passato promettente. Nel gruppo si trovano anche ex giocatori di prestigio, che ambiscono a rilanciarsi, e talenti in cerca di continuità e spazio.

Nel ruolo di portiere si segnalano nomi noti come Consigli, Cragno, Sirigu o Sepe, disponibili e in attesa di una chiamata. Difesa e centrocampo offrono spunti interessanti: da Juan Bernat a Mattia De Sciglio, da Krychowiak a Dele Alli, da giovani italiani fino a veterani internazionali che possono portare esperienza. In attacco, invece, spiccano nomi come Lorenzo Insigne, Mario Balotelli, ma anche interpreti più giovani desiderosi di tornare protagonisti.

Il svincolati mercato offre ai club la possibilità di colmare lacune improvvise: infortuni, ripensamenti, crisi di risultati possono spingere le società a guardarsi intorno fuori dai normali vincoli. Un giocatore senza contratto può firmare subito e mettersi a disposizione, senza attendere la riapertura ufficiale delle sessioni di mercato. Questa peculiarità rende il circuito degli svincolati particolarmente interessante, soprattutto per le squadre che vogliono fare interventi rapidi e mirati.

Le realtà di Serie A, soprattutto quelle con budget ridotti o in difficoltà, guardano quindi con attenzione a queste opportunità. Inserire uno svincolato di valore può cambiare le prospettive durante la stagione, aggiungendo elementi di esperienza o qualità che prima non erano previsti.

Ovviamente non tutte le trattative sono semplici: bisogna valutare condizioni fisiche, motivazioni personali e la volontà del calciatore. Ma il svincolati mercato rimane uno strumento strategico, spesso sottovalutato, che può fare la differenza. Con circa 100 giocatori ancora alla ricerca di squadra, le occasioni non mancano. Tocca ai direttori sportivi essere pronti e coglierle al volo.

