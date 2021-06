Svizzera, Rodriguez in vista dell'esordio col Galles: «Bale? Non ho paura...»

L’esterno della Svizzera Ricardo Rodriguez ha parlato in vista dell’esordio a Euro 2020 contro il Galles

Ricardo Rodriguez, esterno sinistra della Svizzera, in una intervista a Blick ha parlato dell’esordio a Euro 2020 contro il Galles e della sfida che lo vedrà protagonista contro Gareth Bale.

«Bale è forte, il migliore della nazionale gallese probabilmente e potrebbe giocare dal mio lato. Dal canto mio posso dire che non ho paura di nessuno. Darò tutto, farò il massimo e alla fine vedremo chi vincerà. Tutti i calciatori del Galles sono molto fisici, ci sono delle buone individualità. Bisognerà rimanere concentrati e attenti. A livello personale ho i miei limiti ma sono migliorato molto. Penso di essere pronto a questo torneo. Non dirò quali sono le mie debolezze, così non darò vantaggi a nessuno».