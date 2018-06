Mondiali Russia 2018: i giocatori della Svizzera, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Stephan Lichtsteiner sono stati multati dalla Fifa dopo l’esultanza ‘pro Albania’ durante la gara vinta contro la Serbia

Mondiali: i giocatori della Svizzera, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Stephan Lichtsteiner sono stati puniti dalla Fifa per l’esultanza ‘pro Albania‘ in occasione della gara vinta venerdì scorso contro la Serbia. Xhaka e Shaqiri, autori delle due reti nella vittoria per 2-1 sui serbi, avevano esultato mimando il simbolo dell’Aquila bicefala in riferimento alla ‘Grande Albania’ (l”Albania Etnica’ comprendente anche il territorio del Kosovo, zona di cui sono originari); la Commissione di disciplina della Fifa, constatando il compimento di un gesto a sfondo politico – vietato in campo e sugli spalti durante le partite – ha inflitto ai due giocatori una diffida e una multa da 10mila franchi svizzeri per ‘comportamento antisportivo’. Multa più leggera per il capitano svizzero Stephan Lichtsteiner – di 5mila franchi – che aveva partecipato alla loro esultanza.